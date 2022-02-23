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Депутат Рады Кива заявил об угрозе «аннексии» Украины со стороны Польши

Политика
Депутат Рады Кива заявил об угрозе «аннексии» Украины со стороны Польши
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 23 февраля. Венгрия, Польша и Румыния способны предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины во время Советского Союза. Соответствующим заявлением в личном Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Илья Кива.

Кива также раскритиковал проводимый на территории Украины курс на декоммунизацию. По словам парламентария, Киев теперь может ждать, когда Будапешт, Варшава и Бухарест предъявят собственные права на территорию, которую Украина получила в ходе «ненавистного, оккупационного коммунистического режима».

Как уточнил депутат Рады, этот сюжет возможен, потому что местные жители уже получают второе гражданство. Вторая причина этого заключается в политике президента Украины Владимира Зеленского.

Парламентарий ранее сообщил, что президент Украины провоцирует Россию. По словам Кивы, наступление украинских ВС на территорию Донбасса будет последним шансом для Зеленского на выполнение западных требований.

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украина рада кива
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