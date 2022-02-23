Салехардский комбинат отправит тонну рыбных консервов беженцам из Донбасса

Салехард, 23 февраля. Около тонны консервов из ряпушки выделили на Салехардском комбинате для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, заявили на предприятии.

Решение о выделении беженцам более трех тысяч банок консервов принимали при участии всего коллектива рыбозавода, сообщает «Ямал-медиа».

В Ямало-Ненецком автономном округе также объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, эвакуированных в Россию. Первую машину с грузом собираются отправить в Ростовскую область уже на следующей неделе.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась в пятницу, 18 февраля. Беженцы направляются в Ростовскую область, где их распределяют по другим российским регионам. Президент России Владимир Путин поручил выплатить жителям из Донбасса 10 тысяч рублей.