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Япония заявила о решении ввести санкции против России и ЛДНР

Политика
Япония заявила о решении ввести санкции против России и ЛДНР
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Токио, 23 февраля. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о намерении Японии ввести санкции против ЛНР, ДНР и России.

Кисида в среду заявил о скором введении санкций против ЛДНР и России. Он подчеркнул, что данные меры являются реакцией на признание независимости республик Донбасса Россией.

«Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране. Далее мы примем решение по деталям этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры», — объявил премьер-министр Японии.

Он добавил, что признание ЛДНР является неприемлемым и выразил осуждение этому решению. По его словам, признание республик Донбасса является якобы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона свела все попытки дипломатического урегулирования ситуации к нулю. Также он добавил, что Минские соглашения были уничтожены задолго до признания ЛДНР, а весь остальной мир предпочел не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов ВСУ.

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