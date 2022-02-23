Представители ЛНР в СЦКК показали последствия теракта у депо в Луганске

Луганск, 23 февраля. Очередной акт терроризма случился на территории Луганска около троллейбусного депо. Представители Луганской Народной Республики в СЦКК продемонстрировали последствия происшествия.

Представительство сообщило, что взрыв произошел в среду, 23 февраля, в 04:15. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и оперативные службы. Представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале опубликовало фотографии с места инцидента.

Ранее российский СК возбудил уголовное дело в результате взрыва автомобиля около здания представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на территории Луганска. По словам народной милиции ЛНР, взрыв организовали украинские военные.