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Премьер-министр Австралии заявил о введении санкций в отношении России

Политика
Премьер-министр Австралии заявил о введении санкций в отношении России
wikipedia.org  /  G20 Argentina / CC BY 2.0

Канберра, 23 февраля. Австралия вводит новые санкционные пакеты в отношении России. Причина этого решения заключается в признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ранее также сообщалось, что Япония собирается ввести ограничительные меры против России после признания независимости ЛНР и ДНР. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Фумио Кисида.

Будапешт недавно во время заседания комитета постоянных представителей стран Евросоюза не стал поддерживать новые антироссийские санкции на фоне признания Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил канал CNBC со ссылкой на информаторов, которые знакомы с ситуацией.

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