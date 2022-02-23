Премьер-министр Австралии заявил о введении санкций в отношении России

Канберра, 23 февраля. Австралия вводит новые санкционные пакеты в отношении России. Причина этого решения заключается в признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ранее также сообщалось, что Япония собирается ввести ограничительные меры против России после признания независимости ЛНР и ДНР. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Фумио Кисида.

Будапешт недавно во время заседания комитета постоянных представителей стран Евросоюза не стал поддерживать новые антироссийские санкции на фоне признания Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил канал CNBC со ссылкой на информаторов, которые знакомы с ситуацией.