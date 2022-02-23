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Муфтий Крганов назвал признание ЛДНР оправданным шагом для спасения людей

Политика
Муфтий Крганов назвал признание ЛДНР оправданным шагом для спасения людей
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 февраля. Член общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что российские мусульмане с пониманием относятся к решению о признании ЛДНР.

По словам муфтия Крганова, если дипломатические методы не срабатывают, «нужно принимать решения, ведь люди ждут». Российские мусульмане с пониманием относятся к решению властей о признании независимости ЛНР и ДНР.

«Считаю, что решение о признании республик ДНР и ЛНР оправдано. Позиция России, признание республик — не для того, чтобы кто-то пострадал, наоборот, чтобы люди не умирали в Донбассе. Как сказано в Коране, кто убережет жизнь одного человека, спасет весь мир, а если убьет одного, как будто все человечество», — передает слова муфтия РИА Новости.

Крганов напомнил, что ранее признание Крыма со стороны РФ позволило «спасти народ республики». По его словам, это позволило предотвратить межнациональную и межрелигиозную рознь.

Советский и российский актер Сергей Никоненко также высказался в поддержку решения о признании республик Донбасса. Он отметил, что сильно переживал за все события, которые разворачивались в ЛДНР все эти годы.

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