Муфтий Крганов назвал признание ЛДНР оправданным шагом для спасения людей

Москва, 23 февраля. Член общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что российские мусульмане с пониманием относятся к решению о признании ЛДНР.

По словам муфтия Крганова, если дипломатические методы не срабатывают, «нужно принимать решения, ведь люди ждут». Российские мусульмане с пониманием относятся к решению властей о признании независимости ЛНР и ДНР.

«Считаю, что решение о признании республик ДНР и ЛНР оправдано. Позиция России, признание республик — не для того, чтобы кто-то пострадал, наоборот, чтобы люди не умирали в Донбассе. Как сказано в Коране, кто убережет жизнь одного человека, спасет весь мир, а если убьет одного, как будто все человечество», — передает слова муфтия РИА Новости.

Крганов напомнил, что ранее признание Крыма со стороны РФ позволило «спасти народ республики». По его словам, это позволило предотвратить межнациональную и межрелигиозную рознь.

Советский и российский актер Сергей Никоненко также высказался в поддержку решения о признании республик Донбасса. Он отметил, что сильно переживал за все события, которые разворачивались в ЛДНР все эти годы.