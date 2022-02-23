Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 06:32
06:13
Происшествия
Представители ЛНР в СЦКК показали последствия теракта у депо в Луганске
06:00
Экономика
Лондон конкретно опоздал: почему крымским банкам не страшны новые санкции Великобритании
05:56
Политика
Премьер-министр Австралии заявил о введении санкций в отношении России
05:55
Политика
Муфтий Крганов назвал признание ЛДНР оправданным шагом для спасения людей
05:48
Происшествия
Власти ЛНР сообщили о теракте в районе троллейбусного депо в Луганске
05:39
Происшествия
Народная милиция ДНР распространила снимки уничтоженной ракетой машины
05:34
Происшествия
Власти ДНР считают терактом взрыв у телецентра в Донецке
05:21
Общество
Диетолог Пигарева посоветовала добавлять в рацион сезонные овощи и фрукты
05:20
Общество
Доктор Зайцев развенчал миф о популярном методе лечения горла мороженым
05:03
Политика
Белый дом считает «зеленых человечков» в Восточной Украине российскими военными
Все новости

Власти ЛНР сообщили о теракте в районе троллейбусного депо в Луганске

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 05:48
Происшествия
Власти ЛНР сообщили о теракте в районе троллейбусного депо в Луганске
t.me  /  Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

Луганск, 23 февраля. Очередной террористический акт произошел в Луганске в районе троллейбусного депо, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

По данным представительства, взрыв прогремел сегодня в 04:15. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва машины у здания представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске. В Народной милиции ЛНР считают, что взрыв был организован украинскими военными с целью покушения на главу ведомства. Мирные жители при инциденте не пострадали.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Власти ЛНР сообщили о теракте в районе троллейбусного депо в Луганске
ЛНР взрыв теракт
Комментировать