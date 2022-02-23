Власти ЛНР сообщили о теракте в районе троллейбусного депо в Луганске

Луганск, 23 февраля. Очередной террористический акт произошел в Луганске в районе троллейбусного депо, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

По данным представительства, взрыв прогремел сегодня в 04:15. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва машины у здания представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске. В Народной милиции ЛНР считают, что взрыв был организован украинскими военными с целью покушения на главу ведомства. Мирные жители при инциденте не пострадали.