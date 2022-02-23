Народная милиция ДНР распространила снимки уничтоженной ракетой машины

Луганск, 23 февраля. Во время обстрела со стороны украинских вооруженных формирований скончались два мирных жителя ЛНР. Народная милиция Донецкой Народной Республики опубликовала первые фотографии уничтоженного ракетой автомобиля.

Украинские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня вечером 22 февраля. Атаку с использованием противотанкового ракетного комплекса вели в сторону населенных пунктов Золотое-4 и Березовское. Народная милиция поделилась первыми кадрами с места происшествия в Telegram-канале.

Ранее украинские силовики совершили обстрел поселка Золотое-5. В результате атаки было разрушено жилое здание. Инцидент также произошел во вторник вечером.