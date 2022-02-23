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Власти ДНР считают терактом взрыв у телецентра в Донецке

Происшествия
Власти ДНР считают терактом взрыв у телецентра в Донецке
Федеральное агентство новостей  /  Руслан Мармазов

Донецк, 23 февраля. На территории телецентра в столице ДНР сработало взрывное устройство без поражающих элементов, заявил исполняющий обязанности главы министерства информации республики Даниил Безсонов.

Взрыв произошел примерно в 00:50. Скорее всего, сработало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. На месте взрыва осталась воронка, сообщил РИА Новости Безсонов

«Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов», — уточнил Безсонов.

По его словам, во время инцидента в здании находился гендиректор телецентра и другие сотрудники. Пострадавших в результате взрыва нет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины по-прежнему готовятся к наступлению в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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