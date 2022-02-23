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Доктор Зайцев развенчал миф о популярном методе лечения горла мороженым

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 05:20
Общество
Доктор Зайцев развенчал миф о популярном методе лечения горла мороженым
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 23 февраля. Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев развеял миф о популярном «в народе» методе лечения больного горла мороженым.

В России существует популярное заблуждение о том, что мороженое способно снять воспаление при боли в горле. Но, по словам доктора Зайцева, это не эффективный метод, а даже вредный в случае с больным горлом, передает радио Sputnik.

«Тут история такая, что кому-то это может помочь, а кому-то — не очень. Мы прекрасно знаем, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, и человек, съедая мороженое, фруктовый лед или что-то очень сильно холодное, ледяное, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, небные миндалины, и это как бы бережет от воспаления. Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить», — пояснил он.

Также, по словам эксперта, даже при небольшой боли в горле необходимо переходить к теплой пище и щадящему режиму питания. Это связано с тем, что слишком холодная еда может спровоцировать еще более выраженное воспаление, а горячая — вызвать отек. Поэтому она должна быть комфортной температуры и с минимумом приправ.

Однако Зайцев отметил, что здоровому человеку небольшие порции мороженого действительно могут принести пользу. Самое главное — поедать холодный десерт маленькими кусочками.

«Мы можем говорить о закаливании глотки, о "тренировке" задней стенки глотки и небных миндалин при условии, что нет никакого воспаления, что это дозированная нагрузка, что кусочки льда или мороженого маленькие. Обычно мы съедаем сразу достаточно большую порцию, и это сильно вредит (горлу. — Прим. ред.)», — объяснил врач.

Ранее доктор Зайцев сообщил о новом необычном осложнении COVID-19. По его словам, теперь у инфицированных начинает закладывать уши.

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