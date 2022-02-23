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Политика
Белый дом считает «зеленых человечков» в Восточной Украине российскими военными
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Белый дом считает «зеленых человечков» в Восточной Украине российскими военными

Политика
Белый дом считает «зеленых человечков» в Восточной Украине российскими военными
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон видит по всей Восточной Украине «зеленых человечков».

По словам Джен Псаки, «зеленые человечки» не носят форму, но якобы ведут себя как российские военные. Именно их, по словам представителя Белого дома, власти видят по всей Восточной Украине.

«Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — сделала вывод Псаки в ходе брифинга.

Ранее Белый дом не смог подтвердить слухи в СМИ о «вводе» ВС РФ в Донбасс. Также в администрации Байдена подчеркнули, что в случае ухудшения обстановки США готовы ввести более жесткие рестрикции.

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