Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 05:01
04:47
Политика
Госсекретарь США Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину
04:45
Общество
Медведь «Танк Хэнк» вломился и украл еду из 40 калифорнийских домов
04:26
Общество
ВЦИОМ перечислил главные для россиян мужские качества
04:21
Политика
Политолог Пискорский: жители Донбасса ждали признания Россией независимости с 2014 года
04:20
Политика
Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР
04:07
Политика
Кулеба: Украина и США не знают сроки «наступления» России
04:00
Экономика
Аналитик Демидов: Европа погрузится в хаос, если введет санкции на поставку энергоресурсов из РФ
03:48
Политика
Вучич призвал Украину осудить агрессию НАТО против Сербии
03:09
Весь мир
Президент ЦАР Туадера признал ДНР и ЛНР: это решение сохранит жизни людей
03:07
Политика
Кулеба заявил о намерении Украины «сражаться за каждый дюйм земли»
Все новости

Госсекретарь США Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 04:47
Политика
Госсекретарь США Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 февраля. Россия планирует «подчинить» Украину, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Москва, по его словам, пытается вернуть свое влияние, а не предотвратить расширение НАТО. Блинкен отметил, что Кремль якобы отказался от дипломатического пути решения ситуации вокруг Украины. США готовы к дальнейшему диалогу, однако такое же желание должна изъявить Россия, подчеркнул он.

«Вызывающая глубокое беспокойство речь президента (РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина вчера и его сегодняшние высказывания ясно показывают миру, как он видит Украину: не как суверенное государство с правом на территориальную целостность и независимость, а как что-то созданное Россией и потому подчиненное ей», — считает Блинкен.

Россия, по его мнению, намерена «уничтожить украинскую демократию», при этом игнорируя как международное право, так и права украинцев. Госсекретарь предупредил, что Соединенные Штаты продолжат политику введения санкций, если РФ «продолжит эскалацию ситуации». В Кремле все обвинения в эскалации конфликта на Украине опровергают.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался от переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что не видит в них смысла.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Госсекретарь США Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину
украина сша блинкен
Комментировать