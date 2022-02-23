Госсекретарь США Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину

Вашингтон, 23 февраля. Россия планирует «подчинить» Украину, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Москва, по его словам, пытается вернуть свое влияние, а не предотвратить расширение НАТО. Блинкен отметил, что Кремль якобы отказался от дипломатического пути решения ситуации вокруг Украины. США готовы к дальнейшему диалогу, однако такое же желание должна изъявить Россия, подчеркнул он.

«Вызывающая глубокое беспокойство речь президента (РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина вчера и его сегодняшние высказывания ясно показывают миру, как он видит Украину: не как суверенное государство с правом на территориальную целостность и независимость, а как что-то созданное Россией и потому подчиненное ей», — считает Блинкен.

Россия, по его мнению, намерена «уничтожить украинскую демократию», при этом игнорируя как международное право, так и права украинцев. Госсекретарь предупредил, что Соединенные Штаты продолжат политику введения санкций, если РФ «продолжит эскалацию ситуации». В Кремле все обвинения в эскалации конфликта на Украине опровергают.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался от переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что не видит в них смысла.