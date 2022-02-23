Медведь «Танк Хэнк» вломился и украл еду из 40 калифорнийских домов

Сакраменто, 23 февраля. Стало известно о еще одном нападении на дом медведя по прозвищу «Танк Хэнк». Американцы обвиняют 250 килограммового медведя уже в 40 вторжениях в дома калифорнийцев с прошлого июля.

Медведь «Танк Хэнк» имеет печальную славу в Калифорнии. Известен он тем, что вламывается в дома местных жителей и ворует у них еду. Всего известно о 40 эпизодах вторжения медведя в поисках еды, пишет АВС.

Недавно Хэнк совершил еще одно вторжение в дом на озере Тахо. Полиция сообщает, что в этот раз медведь проник в дом через окно. Ему удалось скрыться до приезда полиции на место «преступления».

«Этот медведь потерял всякий страх перед людьми», — заключил Питер Тира из Калифорнийского департамента рыбы и дикой природы.

НКО по спасению дикой природы «Лига медведей» не хочет, чтобы «Танка Хэнка» убили. По словам исполнительного директора организации Энн Брайант, заповедник в Колорадо готов принять знаменитого медведя после поимки.

Ранее прогулка медвежьего семейства по заснеженному склону в Сочи попала на видео. В ролике, снятом при помощи дрона, можно рассмотреть маму-медведицу и ее малышей.