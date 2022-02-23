ВЦИОМ перечислил главные для россиян мужские качества

Москва, 23 февраля. Большинство россиян (26%) назвали честность и правдивость главными качествами настоящего мужчины. Свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За ответственность и умение отвечать за свои слова и держать слово проголосовали 16% респондентов, за порядочность и добросовестность — 14%, а за надежность и обязательность — 13%. Россиян, назвавших ум, мудрость, интеллект важными качествами мужчины, оказалось 9%. Также были перечислены доброта (9%), верность и преданность (8%) и отвага и мужество (8%).

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым большинство переболевших COVID-19 россиян столкнулись с проявлениями постковидного синдрома. Но многие из них не стали обращаться за помощью к врачам (80%).