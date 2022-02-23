Политолог Пискорский: жители Донбасса ждали признания Россией независимости с 2014 года

Москва, 23 февраля. Жители ЛНР и ДНР ждали признания Россией независимости с 2014 года, заявил политолог Матеуш Пискорский.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля после обращения глав ЛДНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. По словам политолога, жители Донбасса долгое время ждали принятия этого решения.

«Я сам лично многократно посещал народные республики. Могу сказать, что практически все жители, с которыми я общался, говорили о том, что они очень ждут признания ЛНР и ДНР. Они ждали этого решения с 2014 года. Это шаг в направлении четких гарантий безопасности людей, которые за многие годы подвергались бесчеловечным атакам со стороны украинской армии», — рассказал Пискорский.

Ранее ведущий телепередачи «В мире животных», профессор географического факультета МГУ доктор биологических наук Николай Дроздов поддержал признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. Он отметил, что переживает за жителей Донбасса и уверен в решении президента РФ Владимира Путина.