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Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Политика
Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Луганск, 23 февраля. Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня в течение дня. Соответствующей информацией поделилось представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.

Два человека ранее стали жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла на территории Луганской Народной Республики.

ВСУ нарушили режим прекращения огня вечером 23 февраля. Атака с использованием противотанкового ракетного комплекса велась в сторону населенных пунктов Золотое-4 и Березовское.

Украинские силовики также недавно разрушили жилое здание на территории Луганской Народной Республики. Силовики атаковали поселок Золотое-5.

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