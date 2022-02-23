Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Луганск, 23 февраля. Украинские силовики 114 раз нарушили режим прекращения огня в течение дня. Соответствующей информацией поделилось представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.

Два человека ранее стали жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла на территории Луганской Народной Республики.

ВСУ нарушили режим прекращения огня вечером 23 февраля. Атака с использованием противотанкового ракетного комплекса велась в сторону населенных пунктов Золотое-4 и Березовское.

Украинские силовики также недавно разрушили жилое здание на территории Луганской Народной Республики. Силовики атаковали поселок Золотое-5.