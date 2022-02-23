Кулеба: Украина и США не знают сроки «наступления» России

Киев, 23 февраля. Украина и США не имеют четкого понимания того, как быстро может развиваться российское наступление, сообщил в интервью телекомпании Fox украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Единственное решение в сложившихся обстоятельствах заключается в том, чтобы действовать настолько быстро, насколько возможно, уточнил глава МИД Украины.

«Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия — ни здесь, в Вашингтоне, ни там, в Киеве», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины признался, что в ходе визита в США ему удалось заручиться обещанием новых поставок оружия. Но Киев не просит присылать американские войска, подчеркнул Кулеба.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения к гражданам подписал указ о признании ЛНР и ДНР. О соответствующем решении российского лидера просили лидеры народных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Эта же тема обсуждалась накануне на внеочередном заседании Совета Безопасности России.