Белград, 23 февраля. Президент Сербии Александр Вучич посоветовал послу в Белграде Александру Александровичу осудить агрессию НАТО против его страны в ответ на требование сделать то же в отношении ситуации вокруг России и Украины.

Сербия не хочет лишать себя «возможности дружить со всеми», заявил Вучич в ответ на требование Александровича осудить «агрессию России над Украиной». Дипломату он посоветовал обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот признал агрессию США, Германии и других стран в отношении Сербии.

«Но раз так, пусть господин Александрович позвонит президенту своей страны, и тот сегодня вечером в прямом эфире осудит страшную агрессию, которую совершили в отношении Сербии США, Великобритания, Германия и остальные. Я уверен, что он это сделает. И когда он это сделает, я отвечу на просьбу господина Александровича», — подчеркнул президент Сербии.

По словам Вучича, республика заняла позицию нейтралитета. Белград сохраняет внешний курс на евроинтеграцию и продолжит сотрудничество с Москвой и Пекином, заключил президент Сербии.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом его просили лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.