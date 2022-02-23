Кулеба заявил о намерении Украины «сражаться за каждый дюйм земли»

Киев, 23 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет «сражаться за каждый дюйм земли», если дипломатические пути решения вопроса не сработают.

Он рассказал о существовании двух планов развития ситуации кризиса. Согласно первому, Киев намерен использовать дипломатию в целях предотвращения эскалации.

«"План Б" — сражаться за каждый дюйм земли», — отметил Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны применить против России обещанные санкции.