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Кулеба заявил о намерении Украины «сражаться за каждый дюйм земли»

Политика
Кулеба заявил о намерении Украины «сражаться за каждый дюйм земли»
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 23 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет «сражаться за каждый дюйм земли», если дипломатические пути решения вопроса не сработают.

Он рассказал о существовании двух планов развития ситуации кризиса. Согласно первому, Киев намерен использовать дипломатию в целях предотвращения эскалации.

«"План Б" — сражаться за каждый дюйм земли», — отметил Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны применить против России обещанные санкции.

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