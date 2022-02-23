Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 03:30
03:09
Весь мир
Президент ЦАР Туадера признал ДНР и ЛНР: это решение сохранит жизни людей
03:07
Политика
Кулеба заявил о намерении Украины «сражаться за каждый дюйм земли»
02:50
Экономика
Финансист Сосновский допустил окончание «золотого века» доллара
02:37
Политика
Президент Венесуэлы Мадуро поддержал решение Путина по ЛДНР
02:37
Общество
Врач Павлова предостерегла от занятий спортом после контакта с больным COVID-19
02:12
Политика
Захарова упрекнула Борреля за твит о шоппинге и вечеринках
02:00
Политика
Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание ДНР и ЛНР
01:52
Политика
Глава Минюста Украины Малюська заявил о попытках России устроить в тюрьмах бунт
01:47
Политика
Блинкен: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой
01:24
Политика
Автопробег в честь признания независимости ЛДНР стартовал в Москве
Все новости

Финансист Сосновский допустил окончание «золотого века» доллара

Экономика
Финансист Сосновский допустил окончание «золотого века» доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Доллар США может отступить на второй план, об этом заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Цифровая валюта, по его словам, может сдвинуть американскую с лидирующих позиций. Кроме того, может появиться другой способ расчета, который также повлияет на доминирующее положение доллара на рынке. Эксперт отметил, что его крах будет связан с новыми технологиями учета и оценки стоимости.

«"Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья», — сказал Сосновский.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявил, что рубль может укрепиться до 71 единицы за доллар к лету.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансист Сосновский допустил окончание «золотого века» доллара
доллар финансы крах
Комментировать