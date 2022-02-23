Финансист Сосновский допустил окончание «золотого века» доллара

Москва, 23 февраля. Доллар США может отступить на второй план, об этом заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Цифровая валюта, по его словам, может сдвинуть американскую с лидирующих позиций. Кроме того, может появиться другой способ расчета, который также повлияет на доминирующее положение доллара на рынке. Эксперт отметил, что его крах будет связан с новыми технологиями учета и оценки стоимости.

«"Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья», — сказал Сосновский.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявил, что рубль может укрепиться до 71 единицы за доллар к лету.