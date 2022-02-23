Президент Венесуэлы Мадуро поддержал решение Путина по ЛДНР

Каракас, 23 февраля. Каракас полностью поддерживает президента России Владимира Путина относительно его действий по Донбассу. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Глава государства подчеркнул, что его страна выступает за дипломатический способ решения конфликтов.

Ранее декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в интервью для ФАН заявил, что Запад абсолютно солидаризировался с радикалами Украины и покрывает все их беззаконие. По его мнению, у России в ситуации с ЛДНР больше не было вариантов, кроме как защитить людей.