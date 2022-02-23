Захарова упрекнула Борреля за твит о шоппинге и вечеринках

Москва, 23 февраля. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины глава Европарламента Жозеп Боррель ни разу не опубликовал в соцсетях пост с поддержкой жителей Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава дипломатии ЕС на своей странице в Twitter выложил пост, в котором заявил, что Правительство РФ после санкций не сможет поехать в Милан на шопинг и купить бриллианты в Антверпене. Захарова не оценила шутливой публикации политика, которая вскоре была удалена.

«Я знала, что Жозеп Боррель не ведет свои соцсети и даже не в курсе, что за него пишут. Так бывает. Но нельзя же подобные вещи отдавать на откуп малограмотным сотрудникам. Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От Вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей», — отметила представитель МИД РФ.

Pr Scr twitter.com / Josep Borrel Fontelles

Она добавила, что европейского дипломата волнуют только вечеринки и шоппинг. Это типичное поведение «цивилизованных стран», которое граничит с потерей облика человека.

Ранее Захарова заявила, что случай ЛДНР с отсутствием определенных границ не является уникальным. По ее словам, огромное количество стран еще не решило вопросы со своими границами.