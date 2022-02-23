Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 03:29
03:09
Весь мир
Президент ЦАР Туадера признал ДНР и ЛНР: это решение сохранит жизни людей
03:07
Политика
Кулеба заявил о намерении Украины «сражаться за каждый дюйм земли»
02:50
Экономика
Финансист Сосновский допустил окончание «золотого века» доллара
02:37
Политика
Президент Венесуэлы Мадуро поддержал решение Путина по ЛДНР
02:37
Общество
Врач Павлова предостерегла от занятий спортом после контакта с больным COVID-19
02:12
Политика
Захарова упрекнула Борреля за твит о шоппинге и вечеринках
02:00
Политика
Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание ДНР и ЛНР
01:52
Политика
Глава Минюста Украины Малюська заявил о попытках России устроить в тюрьмах бунт
01:47
Политика
Блинкен: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой
01:24
Политика
Автопробег в честь признания независимости ЛДНР стартовал в Москве
Все новости

Захарова упрекнула Борреля за твит о шоппинге и вечеринках

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 02:12
Политика
Захарова упрекнула Борреля за твит о шоппинге и вечеринках
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 23 февраля. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины глава Европарламента Жозеп Боррель ни разу не опубликовал в соцсетях пост с поддержкой жителей Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава дипломатии ЕС на своей странице в Twitter выложил пост, в котором заявил, что Правительство РФ после санкций не сможет поехать в Милан на шопинг и купить бриллианты в Антверпене. Захарова не оценила шутливой публикации политика, которая вскоре была удалена.

«Я знала, что Жозеп Боррель не ведет свои соцсети и даже не в курсе, что за него пишут. Так бывает. Но нельзя же подобные вещи отдавать на откуп малограмотным сотрудникам. Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От Вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова упрекнула Борреля за твит о шоппинге и вечеринках
Pr Scr twitter.com / Josep Borrel Fontelles

Она добавила, что европейского дипломата волнуют только вечеринки и шоппинг. Это типичное поведение «цивилизованных стран», которое граничит с потерей облика человека.

Ранее Захарова заявила, что случай ЛДНР с отсутствием определенных границ не является уникальным. По ее словам, огромное количество стран еще не решило вопросы со своими границами.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова упрекнула Борреля за твит о шоппинге и вечеринках
санкции захарова твит боррель
Комментировать