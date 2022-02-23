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Президент ЦАР Туадера признал ДНР и ЛНР: это решение сохранит жизни людей

Весь мир
Президент ЦАР Туадера признал ДНР и ЛНР: это решение сохранит жизни людей
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 23 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера признал ДНР и ЛНР независимыми республиками.

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, оно направлено на сохранение жизней людей и поддерживается многими, потому что направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», — заявил национальный лидер.

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. О соответствующем решении главу РФ просили лидеры ЛДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Президент ЦАР Туадера признал ДНР и ЛНР: это решение сохранит жизни людей
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В вопросе признания Донбасса Россию поддержали Сербия, Абхазия, Южная Осетия и Сирия. О решении Башара Асада сообщил координатор группы ГД по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин:

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию».

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР. Подписание документа прошло в Кремле.

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