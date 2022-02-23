Глава Минюста Украины Малюська заявил о попытках России устроить в тюрьмах бунт

Киев, 23 февраля. Российские власти якобы пытаются устроить мятежи в украинских тюрьмах. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

В своем видеообращении он использовал тюремный жаргон. При этом глава ведомства призвал граждан не беспокоиться об этом.

«"Вечер в хату" людям, которые заехали и "мотают" сроки в наших тюрьмах. О "прогоне" от воров из "Раши" знаю, слышал. Просят "поднять шум" и творить беспорядок в тюрьмах и на свободе. Но ведь "в нашей хате" свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому: тихо, ша! Без кипиша», — заявил Малюська.

В подписи к публикации он подчеркнул, что Россия якобы готовит бунты с помощью своих связей в преступном мире, однако у нее это не получается. При этом Малюська призвал граждан Украины в следующие несколько недель не реагировать на появляющиеся видеозаписи и «проплаченные протесты».

Ранее депутат Государственной думы Юрий Афонин рассказал, что Москва должна четко отреагировать на угрозу со стороны Киева, который в буквальном смысле перешел черту в отношении РФ и Донбасса.