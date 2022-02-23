Блинкен: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой

Вашингтон, 23 февраля. Вашингтон готов к будущему дипломатическому взаимодействию с Москвой. Соответствующее заявление сделал американский госсек Энтони Блинкен.

Для дальнейшего дипломатического взаимодействия с США России придется показать серьезный настрой. Американский государственный секретарь уже отказался от встречи с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По мнению Блинкена, переговоры потеряли смысл. Этот разговор должен был состояться в четверг, 24 февраля.

Американский госсекретарь недавно заявил, что президент США Джо Байден всегда готов встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Намерения лидера США вести переговоры с президентом России основываются на дипломатии в решении вопроса по Украине, добавил Блинкен.