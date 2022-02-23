Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 02:00
02:00
Политика
Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание ДНР и ЛНР
01:52
Политика
Глава Минюста Украины Малюська заявил о попытках России устроить в тюрьмах бунт
01:47
Политика
Блинкен: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой
01:24
Политика
Автопробег в честь признания независимости ЛДНР стартовал в Москве
01:13
Происшествия
Сильный взрыв прогремел в Донецке
01:05
Политика
Блинкен отказался от переговоров с Лавровым
00:51
Политика
Два человека погибли в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ
00:50
Происшествия
Два вертолета разбились у горнолыжного курорта в США
00:24
Политика
Путин заявил об открытости России для прямого диалога
00:23
Политика
Путин назвал международную ситуацию сложной
Все новости

Блинкен: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 01:47
Политика
Блинкен: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 23 февраля. Вашингтон готов к будущему дипломатическому взаимодействию с Москвой. Соответствующее заявление сделал американский госсек Энтони Блинкен.

Для дальнейшего дипломатического взаимодействия с США России придется показать серьезный настрой. Американский государственный секретарь уже отказался от встречи с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По мнению Блинкена, переговоры потеряли смысл. Этот разговор должен был состояться в четверг, 24 февраля.

Американский госсекретарь недавно заявил, что президент США Джо Байден всегда готов встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Намерения лидера США вести переговоры с президентом России основываются на дипломатии в решении вопроса по Украине, добавил Блинкен.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Блинкен: Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой
сша лавров блинкен
Комментировать