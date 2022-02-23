Автопробег в честь признания независимости ЛДНР стартовал в Москве

Москва, 23 февраля. Более 100 автомобилей с флагами России, Луганской и Донецкой народных республик выстроились на Воробьевых горах в Москве в честь признания ЛНР и ДНР.

Акция называется «Своих не бросаем», организаторами которой выступило молодежное общественное движение «Волонтерская рота боевого братства». Маршрут колонны намечен по улице Косыгина до Ленинского проспекта, затем участники проедут по Садовому кольцу в сторону Крымского моста.

Руководитель столичного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» Александр Лебедев заявил, что решил поддержать акцию.

«Сегодня молодежь Москвы проводит акцию в поддержку признания ДНР и ЛНР как отдельных субъектов. Мы, как «Молодая гвардия», не могли стоять в стороне. В мероприятии принимают участие около 103 машин и 300 человек. Это молодые люди, студенты, которые разделяют, поддерживают действия Путина и курс правительства», — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля. Такое решение было принято в связи с угрозой нападения Украины на территории Донбасса.