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Блинкен отказался от переговоров с Лавровым

Политика
Блинкен отказался от переговоров с Лавровым
Global Look Press/photothek  /  © Florian Gaertner

Вашингтон, 23 февраля. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отказался от переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Блинкен заявил, что его разговор с коллегой из России не имеет смысла. Он уже проинформировал российского министра иностранных дел об отмене встречи. Беседа была запланирована на 24 февраля.

Государственный секретарь США ранее заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией якобы является «атакой» на суверенитет Украины.

Президент России 21 февраля по результатам внеочередного большого заседания Совбеза принял решение о признании ЛНР И ДНР.

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