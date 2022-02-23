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Два человека погибли в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 00:52
Политика
Два человека погибли в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ
ФБА «Экономика сегодня»

Луганск, 23 февраля. В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погибли два мирных жителя Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 23.35 нарушили режим прекращения огня, сообщается Telegram-канале представительства республики в СЦКК. Огонь с применением противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) велся в направлении населенных пунктов Золотое-4 и Березовское. Двое мирных жителей ЛНР погибли в результате прямого попадания в автомобиль.

Ранее вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Золотое-5, в результате чего был разрушен жилой дом. ВФУ выпустили пять мин калибром 120 мм.

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