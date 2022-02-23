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Два вертолета разбились у горнолыжного курорта в США

Происшествия
Два вертолета разбились у горнолыжного курорта в США
wikipedia.org  /  Jakub Hałun

Солт-Лейк-Сити, 23 февраля. Два вертолета Национальной гвардии США потерпели крушение во время учений на западе страны вблизи горнолыжного курорта.

Происшествие случилось 22 февраля около 17:30 по московскому времени. Оба вертолета оказались сильно повреждены, но никто их членов экипажа не пострадал. Ведется расследование. Об этом Нацгвардия штата Юта рассказала в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что два вертолета UH-60 Blackhawk национальной гвардии штата Юта во время учений потерпели крушение примерно в 9:30 недалеко от горнолыжного курорта Mineral Basin», — говорится в сообщении Нацгвардии.

Ранее в Сети появилось видео падения вертолета Robinson R44 возле пляжа во Флориде. В результате падения двоим из трех членов экипажа потребовалась госпитализация.

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