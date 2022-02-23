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Путин заявил о важности обеспечения обороны России

Политика
Путин заявил о важности обеспечения обороны России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 февраля. Обеспечение способности РФ к обороне — важнейшая задача. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения по случаю Дня защитника Отечества.

Глава государства подчеркнул, что призывы Москвы к обеспечению неделимой и равной безопасности так и не получили ответ. Однако президент отметил, что РФ все еще открыта для обсуждения этих вопросов. Она готова рассматривать дипломатические пути решения сложных проблем.

Ранее Владимир Путин предложил опираться на точку зрения, которая предполагает, что добро может постоять за себя. Так глава государства ответил на вопрос, касающийся разрешения различных ситуаций.

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путин оборона 23 февраля
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