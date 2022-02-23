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Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили жителей России с Днем защитника Отечества

Общество
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили жителей России с Днем защитника Отечества
vk.com  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 23 февраля. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили граждан России с Днем защитника Отечества.

Космонавты во время поздравления пожелали российским гражданам мирного неба над головой. Видеозапись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Шкаплеров и Дубров заявили, что 23 февраля является праздником тех, кто служил, готовится к службе, а также тех, кто уже защищает Россию. Космонавты выразили благодарность ветеранам, которые научили россиян побеждать.

Ранее Шкаплеров и Дубров пожелали удачи российским спортсменам перед Олимпийскими играми в Пекине.

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мкс 23 февраля космонавты
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