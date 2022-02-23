Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 00:29
00:24
Политика
Путин заявил об открытости России для прямого диалога
00:23
Политика
Путин назвал международную ситуацию сложной
00:19
Политика
Путин заявил о важности обеспечения обороны России
00:18
Общество
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили жителей России с Днем защитника Отечества
00:09
Политика
Американский минфин ввел санкционный пакет против ФК ЦСКА
00:08
Политика
Администрация США: «Северный поток — 2» не будет запущен
00:06
Армия
Украинские резервисты будут призваны в армию
00:04
Происшествия
Украинские силовики разрушили жилой дом в ЛНР
00:02
Политика
Россия должна стать арбитром новой функциональной системы международного правосудия
00:00
Политика
Владимир Зеленский анонсировал проведение учебных сборов резервистов
Все новости

Американский минфин ввел санкционный пакет против ФК ЦСКА

Политика
Американский минфин ввел санкционный пакет против ФК ЦСКА
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Вашингтон, 23 февраля. Американское министерство финансов ввело санкционный пакет в отношении российского футбольного клуба ЦСКА.

Команда находится под контролем корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкционные пакеты. Причиной этого является признание Россией Луганской и Донецкой народных областей. В перечень частных лиц, в отношении которых ввели ограничения, попали сын директора ФСБ и зампрезидента банка ВТБ Денис Бортников, сын экс-директора СВР и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков и сын первого заместителя главы администрации президента, генеральный директор «ВКонтакте» Владимир Криенко.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкционные пакеты в отношении России коснутся суверенного долга страны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Американский минфин ввел санкционный пакет против ФК ЦСКА
санкции сша цска
Комментировать