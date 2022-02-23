Американский минфин ввел санкционный пакет против ФК ЦСКА

Вашингтон, 23 февраля. Американское министерство финансов ввело санкционный пакет в отношении российского футбольного клуба ЦСКА.

Команда находится под контролем корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкционные пакеты. Причиной этого является признание Россией Луганской и Донецкой народных областей. В перечень частных лиц, в отношении которых ввели ограничения, попали сын директора ФСБ и зампрезидента банка ВТБ Денис Бортников, сын экс-директора СВР и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков и сын первого заместителя главы администрации президента, генеральный директор «ВКонтакте» Владимир Криенко.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкционные пакеты в отношении России коснутся суверенного долга страны.