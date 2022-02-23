Украинские силовики разрушили жилой дом в ЛНР

Луганск, 23 февраля. Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Золотое-5, в результате чего был разрушен жилой дом.

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что в 21:30 украинские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В этот раз были обстреляны населенные пункты Золотое-4 и Золотое-5. ВФУ выпустили пять мин калибром 120 мм. В результате пострадал жилой дом по улице Челюскина.

Ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли город Докучаевск, находящийся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявили представители ДНР.