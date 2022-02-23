Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 00:28
00:24
Политика
Путин заявил об открытости России для прямого диалога
00:23
Политика
Путин назвал международную ситуацию сложной
00:19
Политика
Путин заявил о важности обеспечения обороны России
00:18
Общество
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили жителей России с Днем защитника Отечества
00:09
Политика
Американский минфин ввел санкционный пакет против ФК ЦСКА
00:08
Политика
Администрация США: «Северный поток — 2» не будет запущен
00:06
Армия
Украинские резервисты будут призваны в армию
00:04
Происшествия
Украинские силовики разрушили жилой дом в ЛНР
00:02
Политика
Россия должна стать арбитром новой функциональной системы международного правосудия
00:00
Политика
Владимир Зеленский анонсировал проведение учебных сборов резервистов
Все новости

Владимир Зеленский анонсировал проведение учебных сборов резервистов

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 00:00
Политика
Владимир Зеленский анонсировал проведение учебных сборов резервистов
Global Look Press  /  Lu Yang

Киев, 23 февраля. Учебные сборы резервистов территориальной обороны Украины будут проведены в ближайшее время. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Он также отметил, что необходимость в полной мобилизации на Украине отсутствует. Кроме того, президент сегодня выступит с обращением касательно призыва резервистов в особый период.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность упразднения дипломатических связей с РФ. Об этом он сообщил на фоне признания ЛДНР Россией.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Владимир Зеленский анонсировал проведение учебных сборов резервистов
украина зеленский резервисты
Комментировать