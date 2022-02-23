Владимир Зеленский анонсировал проведение учебных сборов резервистов

Киев, 23 февраля. Учебные сборы резервистов территориальной обороны Украины будут проведены в ближайшее время. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Он также отметил, что необходимость в полной мобилизации на Украине отсутствует. Кроме того, президент сегодня выступит с обращением касательно призыва резервистов в особый период.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность упразднения дипломатических связей с РФ. Об этом он сообщил на фоне признания ЛДНР Россией.