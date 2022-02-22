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Зеленский объявил налоговые каникулы на Украине

Политика
Зеленский объявил налоговые каникулы на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 22 февраля. Налоговые каникулы начинаются на территории Украины. Соответствующим заявлением поделился президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в данный момент отсутствуют причины для полной мобилизации на Украине. Ранее глава государства подчеркнул, что Киев рассматривает возможность прекращения дипломатических связей с Москвой.

Президент США Джо Байден недавно заявил, что Вашингтон будет и в будущем поддерживать Киев в оборонной сфере. По словам американского лидера, США при этом не собираются воевать против России. Демократ добавил, что Белый дом хочет донести до Кремля, что он будет защищать каждый метр НАТО.

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