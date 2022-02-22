Зеленский: сейчас нет причин для полной мобилизации на Украине

Киев, 22 февраля. Сейчас нет необходимости в полной мобилизации на Украине. Соответствующим заявлением поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский ранее сообщил, что Киев рассматривает возможность прекращения дипломатических связей с Москвой. Президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев в сфере обороны.

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Андрей Луговой недавно заявил, что президент Украины похож на обезьяну с гранатой. По словам парламентария, эта граната является игрушечной, поскольку у Зеленского другой нет.