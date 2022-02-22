Боррель напомнил властям России о запрете на шопинг в Милане после санкций

Брюссель, 22 февраля. Правительство России больше не сможет покупать вещи в Милане и бриллианты в Антверпене. Об этом заявил глава Европейского парламента Жозеп Боррель.

Представитель ЕС опубликовал новый пост на своей странице в Twitter. В нем он в шутливой форме похвастался «силой» новых ограничений, направленных против РФ.

«Больше никакого шопинга в Милане. Никаких вечеринок в Сен-Тропе и никаких бриллиантов в Антверпене. Это только первый шаг», — написал Боррель.

Pr Scr twitter.com / Josep Borrel Fontelles

Вероятно, своей публикацией политик пытался «уколоть» тех, кого коснутся новые санкции, введенные Евросоюзом. Однако вскоре после размещения твита он предпочел его удалить.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин не попал под очередные санкции Евросоюза. Таким образом он прокомментировал санкционный список ЕС.