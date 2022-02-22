Киев, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением во вторник вечером. Его речь будет касаться призыва резервистов в особый период.

Ранее Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность упразднения дипломатических связей с РФ. Таким образом представитель Киева отреагировал на признание Донецкой и Луганской народных республик Россией.

Кроме того, политик подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта с Москвой на Украине могут ввести военное положение. Однако он считает такое развитие событий маловероятным.