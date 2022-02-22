Путин не смотрел выступление Байдена по Украине

Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин не ознакомился с речью американского лидера Джо Байдена, которая была посвящена Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент на данный момент находится на рабочем совещании.

Ранее Песков заявил, что Российская Федерация признает независимость Донецкой и Луганской народных республик в тех границах, в которых они себя провозглашали. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал, отвечая на вопросы журналистов.