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Байден: санкционные пакеты в отношении России коснутся суверенного долга страны

Политика
Байден: санкционные пакеты в отношении России коснутся суверенного долга страны
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Вашингтон, 22 февраля. Санкционные пакеты в отношении России распространятся на суверенный долг страны. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

Байден также заявил, что санкции распространятся и на российских элит. По словам американского лидера, США считают, что Россия уже якобы начала «вторжение» на украинскую территорию. При этом Москва уже много раз заявляла, что не собирается никуда «вторгаться» и ни на кого не планирует «нападать».

Президент США при этом подчеркнул, что Вашингтон не хочет воевать с Москвой. По словам Байдена, Белый дом хочет донести до Кремля, что США планируют защищать каждый дюйм на территории НАТО.

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