Байден сообщил о работе США и Германии над недопущением запуска «СП-2»

Вашингтон, 22 февраля. США и Германия работают над тем, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был запущен, сообщил американский лидер Джо Байден.

Ранее СМИ сообщили, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» остановлен Министерством экономики и энергетики Германии. Глава ведомства направил соответствующее поручение Федеральному сетевому агентству ФРГ. О намерении остановить сертификацию «Северного потока — 2» также заявлял канцлер Олаф Шольц.

Решение Германии в отношении проекта связано с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.