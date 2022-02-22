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Байден назвал действия России началом «вторжения» на Украину

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 22:38
Политика
Байден назвал действия России началом «вторжения» на Украину
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 22 февраля. Действия России являются началом якобы «вторжения» на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден.

Российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Затем Совфед объявил о решении использовать Вооруженные силы РФ в Донбассе. Данные действия вызвали недовольство западных стран.

«США считают, что Россия последними действиями начала вторжение на территорию Украины», — отметил Байден.

В последнее время западные страны все чаще обвиняют РФ в желании напасть на Украину. При этом Москва не раз отвергала эти заявления.

Ранее президент США Джо Байден провел переговоры канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном после признания Россией независимости ЛДНР.

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