Байден назвал действия России началом «вторжения» на Украину

Вашингтон, 22 февраля. Действия России являются началом якобы «вторжения» на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден.

Российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Затем Совфед объявил о решении использовать Вооруженные силы РФ в Донбассе. Данные действия вызвали недовольство западных стран.

«США считают, что Россия последними действиями начала вторжение на территорию Украины», — отметил Байден.

В последнее время западные страны все чаще обвиняют РФ в желании напасть на Украину. При этом Москва не раз отвергала эти заявления.

Ранее президент США Джо Байден провел переговоры канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном после признания Россией независимости ЛДНР.