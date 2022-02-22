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Байден заявил о нежелании США воевать с Россией

Политика
Байден заявил о нежелании США воевать с Россией
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Вашингтон, 22 февраля. Соединенные Штаты Америки не хотят сражаться с Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не имеет никакого желания вступать в противостояние с Москвой. Он подчеркнул, что США хотят донести до РФ тот факт, что они собираются защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса.

Ранее Байден в переговорах с главой Украины решительно осудил признание Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующую информацию сообщили в Белом доме.

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