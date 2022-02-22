Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 00:28
00:24
Политика
Путин заявил об открытости России для прямого диалога
00:23
Политика
Путин назвал международную ситуацию сложной
00:19
Политика
Путин заявил о важности обеспечения обороны России
00:18
Общество
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили жителей России с Днем защитника Отечества
00:09
Политика
Американский минфин ввел санкционный пакет против ФК ЦСКА
00:08
Политика
Администрация США: «Северный поток — 2» не будет запущен
00:06
Армия
Украинские резервисты будут призваны в армию
00:04
Происшествия
Украинские силовики разрушили жилой дом в ЛНР
00:02
Политика
Россия должна стать арбитром новой функциональной системы международного правосудия
00:00
Политика
Владимир Зеленский анонсировал проведение учебных сборов резервистов
Все новости

Forbes: российский бизнес потерял более 8 млрд долларов из-за Донбасса

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 23:38
Экономика
Forbes: российский бизнес потерял более 8 млрд долларов из-за Донбасса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 февраля. Богатейшие российские бизнесмены из отечественного списка Forbes потеряли более 8 миллиардов долларов на фоне новостей из Донбасса. Такие данные приводит издание Forbes.

Состояние российских бизнесменов сократилось в связи с обвалом рынка акций. Согласно подсчетам аналитиков Forbes, совокупные потери богатейших россиян составили 8,339 млрд долларов. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в беседе с «МК» отметил, что сравнивать ценные бумаги с реальными состояниями бизнесменов нет никакого смысла.

«Так называемые эксперты обычно берут доли этих людей в производственных и промышленных активах, где их можно оценить, потом высчитывают снижение общей капитализации этих предприятий — все же упало, и после этого заявляют, что тот или иной богач за день обеднел на столько-то миллионов или миллиардов. Это, конечно, совершенно ущербный подход», — объяснил он.

Ранее президент России подписал указ о признании ЛДНР. Сделал он это в ходе своего видеообращения к гражданам России. О соответствующем решении российского лидера просили лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Эта же тема обсуждалась накануне на внеочередном заседании Совета Безопасности России.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Forbes: российский бизнес потерял более 8 млрд долларов из-за Донбасса
украина донбасс forbes
Комментировать