Forbes: российский бизнес потерял более 8 млрд долларов из-за Донбасса

Москва, 22 февраля. Богатейшие российские бизнесмены из отечественного списка Forbes потеряли более 8 миллиардов долларов на фоне новостей из Донбасса. Такие данные приводит издание Forbes.

Состояние российских бизнесменов сократилось в связи с обвалом рынка акций. Согласно подсчетам аналитиков Forbes, совокупные потери богатейших россиян составили 8,339 млрд долларов. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в беседе с «МК» отметил, что сравнивать ценные бумаги с реальными состояниями бизнесменов нет никакого смысла.

«Так называемые эксперты обычно берут доли этих людей в производственных и промышленных активах, где их можно оценить, потом высчитывают снижение общей капитализации этих предприятий — все же упало, и после этого заявляют, что тот или иной богач за день обеднел на столько-то миллионов или миллиардов. Это, конечно, совершенно ущербный подход», — объяснил он.

Ранее президент России подписал указ о признании ЛДНР. Сделал он это в ходе своего видеообращения к гражданам России. О соответствующем решении российского лидера просили лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Эта же тема обсуждалась накануне на внеочередном заседании Совета Безопасности России.