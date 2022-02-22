Forbes: российские олигархи потеряли более 8 млрд долларов из-за Донбасса

Москва, 22 февраля. Богатейшие российские бизнесмены из отечественного списка Forbes потеряли более 8 миллиардов долларов на фоне новостей из Донбасса.

Состояние российских бизнесменов сократилось в связи с обвалом рынка акций после подписания указа о признании Луганской и Донецкой народных республик президентом России Владимиром Путиным. Согласно подсчетам Forbes, совокупные потери богатейших россиян составили 8,339 млрд долларов.

Между тем, глава государства ранее отмечал, что в России не осталось олигархов.

«Вы знаете, во‑первых, у нас уже нет олигархов», — заявил Путин.

Ранее президент России подписал указ о признании ЛДНР. Сделал он это в ходе своего видеообращения к гражданам России. О соответствующем решении российского лидера просили лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Эта же тема обсуждалась накануне на внеочередном заседании Совета Безопасности России.