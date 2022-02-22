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Политик Клинцевич назвал использование российской армии за рубежом правильным решением

Политика
Политик Клинцевич назвал использование российской армии за рубежом правильным решением
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 февраля. Решение, принятое Советом Федерации об использовании Вооруженных сил за рубежом, является логичным и закономерным продолжением указа президента РФ Владимира Путина о признании независимости ЛДНР. Об этом заявил политик Франц Клинцевич.

Россия взяла на себя ответственность за безопасности жителей Донбасса, которые в последнее время подвергаются угрозе геноцида со стороны Украины, отметил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич в интервью «ПолитРоссии».

«Это абсолютно правильное решение Совета Федерации. Все последние дискуссии с нашей стороны направлены лишь на то, чтобы Украина не начала зачистку республик. И сегодня в силу определенной неадекватности и совершенной несамостоятельности властей Украины есть большая вероятность, что поступит команда извне приступить», — подчеркнул Клинцевич.

По его словам, ситуация дошла до «красной черты» и сама не будет меняться в лучшую сторону. По этой причине решение об использовании российской армии в Донбассе обеспечит безопасность ЛНР и ДНР.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в последнее время. Большая часть Вооруженных сил Украины сосредоточилась на границе с республиками. Из-за угрозы нападения Киева руководству ЛДНР пришлось объявить об эвакуации мирного населения, а также о мобилизации. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, подписав соответствующие указы, 21 февраля.

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