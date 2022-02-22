Телеведущий Норкин обвинил украинских политологов в «напускании тумана»

Москва, 22 февраля. Телеведущий Андрей Норкин обратил внимание на туманные заявления со стороны украинских политологов и успокоил их словами «вам здесь ничего не будет».

В программе «Место встречи» Норкин вступил в дискуссию с украинским политологом Василием Вакаровым. По мнению украинского специалиста, достоверной информацией о ситуации в Донбассе обладает только США, так как американские дроны и самолеты-разведчики постоянно ведут наблюдение за регионом. Этим он объяснил предупреждение посольства США в Москве об угрозе терактов в России.

«Василий Дмитриевич, я заметил одну интересную деталь. Когда было поспокойнее, иногда любо-дорого было вас слушать. Когда запахло жареным, из вас какой-то Ковтун стал вылезать. Если бы я сейчас дал вам послушать то, что вы наговорили, вы бы сами не поняли», – подчеркнул Норкин на повышенных тонах.

Вакаров оправдался тем, что информация о ситуации в Донбассе и угрозе терактов в России поступает из одного источника, и это не Украина. Конкретного объяснения о каком именно источнике идет речь политолог так и не дал, но из его слов можно предположить, что он имел в виду американскую разведку и источники в разведслужбах США.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

«Василий Дмитриевич, когда вы еще позволяли себе говорить то, что вы думаете, была одна история, когда опубликовали закрытые ответы на наши предложения. Вы просто рубаху на себе порвали, говоря: "Это не Украина слила". На следующий день выяснилось, что это все равно была Украина. Так что рассказывайте про ваш источник. Пожалуйста, уважаемые украинские гости экономьте наше время. Прямо, четко, без обиняков. Вам здесь ничего не будет. Просто вы столько тумана напускаете, что фиг поймешь вообще, что вы говорите», – заявил Норкин.

На российских политических программах с 2014 года украинские эксперты являются постоянными гостями. После двух лет отсутствия в феврале на российское ТВ вернулся скандальный украинский эксперт Вячеслав Ковтун. Также в число наиболее известных украинских гостей входят журналистка Янина Соколовская, политологи Василий Вакаров и Вадим Чанкин, а также исчезнувшие с экранов Павел Жовниренко, Вадим Трюхан, Олеся Яхно и Максим Яли.

Ранее Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию. Юмористический рассказ телеведущего вызвал бурные аплодисменты и оглушительный смех аудитории.