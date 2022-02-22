ООН: Минские соглашения остаются путем к деэскалации на Украине

Нью-Йорк, 22 февраля. ООН считает, что Минские соглашения по-прежнему существуют и остаются путем к деэскалации на Украине, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Минских соглашений теперь не существует. Глава государства задал вопрос о цели исполнения договоренностей, если РФ пришлось признать независимость народных республик Донбасса.

«По нашему мнению, есть дипломатические рамки, которые существуют, которые остаются, и они должны быть использованы в качестве пути к деэскалации», — подчеркнул Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать высказывание российского лидера.

Ранее глава государства выступил с видеообращением к гражданам страны. Во время него Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.