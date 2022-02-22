Беженцы из Донбасса прибыли в Рязанскую область

Рязань, 22 февраля. Первый поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Рязанскую область. Всего в группу вошло 793 человека.

Сообщается, что граждан ЛДНР зарегистрировали. После этого они были доставлены к пунктам временного размещения, где вскоре пройдут тестирование на COVID-19 и медосмотр. Об этом сообщает ТАСС,

«В Рязанскую область прибыл поезд с жителями ЛНР и ДНР. Во встрече жителей по поручению губернатора области Николая Любимова приняли участие представители оперативной группы правительства области, а также ГУ МЧС России по региону. Всего в Рязань прибыли 793 человека, из них 335 несовершеннолетних», — сказали в оперативной группе.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что беженцы из Луганской и Донецкой народных республик разместились почти в 15 российских регионах. Он подчеркнул, что граждане ЛДНР сдают ПЦР-тесты на коронавирус.