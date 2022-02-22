МИД России подтвердил начало дипломатических отношений с ЛДНР с 22 февраля

Москва, 22 февраля. Дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками будут установлены с 22 февраля. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров направил обращения МИД ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего. В нем он поздравил коллег с признанием республик.

«Была оформлена договоренность об установлении с этой даты (22 февраля — Прим. ред.) дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил применение Вооруженных сил России в Донбассе. Соответствующий запрос направил президент РФ Владимир Путин.